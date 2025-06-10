Дворники и фармацевты стали самыми дефицитными специалистами на Дону

В Ростовской области по итогам мая наиболее дефицитными специалистами оказались дворники, врачи, продавцы, повара, пекари, кондитеры и фармацевты. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что сферами с самым серьезным кадровым дефицитом стали розница – 1,8 резюме на вакансию (в марте показатель составлял 1,7) и медицина – 2,1. В норме на одну вакансию должно приходиться 4-8 резюме.

Кроме того, в регионе по-прежнему отмечается кадровый дефицит в торговле. В частности, среди вакансий продавцов, поваров, пекарей и кондитеров, мерчандайзеров. Количество резюме, наоборот, растет — +6% май 2025 года.

Мария Хоперская