Власти Новосибирской области начали борьбу с шелкопрядом

На территории Каргатского, Коченевского, Кыштовского, Ордынского и Чулымского лесничеств проводятся мероприятия по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда, сообщило министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Всего планируется обработать около 28 тыс. га.

В минприроды отметили, что непарный шелкопряд особенно опасен для лиственных лесов в южных и юго-западных районах области.

В качестве инсектицида для борьбы с вредителем используется биологический препарат «Лепидоцид, СК», IV класса опасности. «Препарат в силу избирательного действия отличается высокой экологичностью и в рекомендуемых дозах не токсичен для человека, теплокровных животных, птиц, рыб, пчел и других полезных насекомых»,— отметил начальник отдела лесных отношений по Каргатскому лесничеству регионального минприроды Олег Бобылев.

На борьбу с непарным шелкопрядом власти направили около 57 млн руб. Подрядчиком выступило ООО «Лесная проектная компания».

Михаил Кичанов