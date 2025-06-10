В Челябинске планируют создать мобильный пункт обогрева для бездомных

Уполномоченная по правам человека Челябинской области Юлия Сударенко выступила с инициативой создать мобильный пункт обогрева для бездомных в региональном центре. В ближайшее время начнется выбор места, источников финансирования, решение вопроса обеспечения безопасности и многое другое. Об этом сообщила Юлия Сударенко в личном telegram-канале.

Омбудсмен подчеркнула, что в Челябинске есть только одно соцучреждение, которое предоставляет места для проживания бездомным, однако его недостаточно.

«Оно рассчитано на 100 мест, и эти места практически всегда заняты людьми, которые ожидают очередь в интернаты и дома престарелых, а это значительное время, иногда даже годы»,— подчеркнула Юлия Сударенко. По ее мнению, мобильный пункт особенно необходим бездомным для обогрева в холодное время года.

Юлия Сударенко также предположила, что уже в 2025 году получится запустить пилотный проект мобильного пункта.

Ольга Воробьева