В работе ChatGPT произошел сбой

Пользователи ChatGPT из разных стран сообщают о сбоях в работе чат-бота, следует из данных сервиса Downdetector. Проблемы начались около 9:40 мск и усилились к полудню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

Наибольшее количество жалоб поступает из Нидерландов — более 4 тыс. сообщений. В Великобритании и Японии зафиксировано более 1 тыс. обращений. Сбои также затронули США, Францию, Австралию, Канаду, Бразилию, Мексику и Индию. Пользователи отмечают проблемы с сайтом OpenAI, мобильным приложением и входом в учетные записи.

ChatGPT стал популярным после запуска в ноябре 2022 года, собрав первый 1 млн пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году был Илон Маск, который позже покинул проект.