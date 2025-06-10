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Апгрейд для киберклубов: «Ростелеком» прокачал 15 площадок для сетевых игр в Новосибирске

С начала года «Ростелеком» подключил 15 киберклубов Новосибирска к спецтарифу «Киберскорость». Такой подход обеспечит интернет-площадкам стабильное соединение, высокую пропускную способность и минимальный пинг, необходимые для геймеров, и откроет возможности для проведения игровых турниров международного уровня.

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» обеспечивает подключение киберклубов к собственной сети и гарантирует защиту каналов связи от перегрузок и DDoS-атак. Скорость доступа к интернету составляет от 500 Мбит/с до 2 Гб/с, в зависимости от потребностей заказчика.

Заявку на подключение услуги можно оформить на официальном сайте «Ростелекома». При заключении договора на срок от 12 месяцев действует скидка 30%.

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Новосибирской области.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и обслуживает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 13 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны с 49 млн абонентов) и платного телевидения (первое место с 11,7 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который занимает второе место среди крупнейших видеосервисов России по количеству платящих подписчиков.

Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ.

«Ростелеком» — признанный лидер в таких областях, как кибербезопасность, дата-центры и облачные сервисы, а также цифровизация регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других сфер. Компания последовательно работает над обеспечением технологического суверенитета, развивает собственное производство телеком-оборудования и разработку ПО, которые включены в отечественные реестры. Более 60 коммерческих ИТ-решений компании лидируют в своих рыночных сегментах.

ПАО «Ростелеком»

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