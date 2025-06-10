Апгрейд для киберклубов: «Ростелеком» прокачал 15 площадок для сетевых игр в Новосибирске

С начала года «Ростелеком» подключил 15 киберклубов Новосибирска к спецтарифу «Киберскорость». Такой подход обеспечит интернет-площадкам стабильное соединение, высокую пропускную способность и минимальный пинг, необходимые для геймеров, и откроет возможности для проведения игровых турниров международного уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» обеспечивает подключение киберклубов к собственной сети и гарантирует защиту каналов связи от перегрузок и DDoS-атак. Скорость доступа к интернету составляет от 500 Мбит/с до 2 Гб/с, в зависимости от потребностей заказчика.

Николай Зенин вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Интерес к киберспорту неизменно растет, и наша компания готова предоставить компьютерным клубам самые современные технические решения, необходимые для оказания соответствующих услуг. Это позволит создать максимально комфортные условия для гейминга, которые оценят и любители, и профессионалы. Надежная ИТ-инфраструктура станет драйвером для развития клубов, укрепит их позиции на рынке.

Заявку на подключение услуги можно оформить на официальном сайте «Ростелекома». При заключении договора на срок от 12 месяцев действует скидка 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Новосибирской области. ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и обслуживает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 13 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны с 49 млн абонентов) и платного телевидения (первое место с 11,7 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который занимает второе место среди крупнейших видеосервисов России по количеству платящих подписчиков. Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ. «Ростелеком» — признанный лидер в таких областях, как кибербезопасность, дата-центры и облачные сервисы, а также цифровизация регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других сфер. Компания последовательно работает над обеспечением технологического суверенитета, развивает собственное производство телеком-оборудования и разработку ПО, которые включены в отечественные реестры. Более 60 коммерческих ИТ-решений компании лидируют в своих рыночных сегментах.

ПАО «Ростелеком»