Сотрудник минстроя УР и два риелтора осуждены за мошенничество

Первомайский райсуд Ижевска признал 48-летнюю сотрудницу минстроя УР и двух риелторов 39 и 36 лет виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

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Установлено, что с 2019-го по 2022 год фигуранты участвовали в электронных аукционах, размещенных на госзакупках жилых помещений. Подсудимые внесли недостоверные сведения в единый госреестр недвижимости и техпланы 56 жилых помещений. Искусственно увеличив их площадь, обвиняемые похитили более 8 млн. руб. Они были выделены МО «Город Ижевск» и Минстрою УР для покупки квартир для детей-сирот и переселения жителей из аварийного жилфонда.

Подсудимая занимала должность начальника управления жилищной политики минстроя УР. Она предоставляла риелторам информацию и обещала скрыть следы преступления.

В указанный период одна из риелторов попыталась украсть деньги, выделенные для приобретения пяти квартир. Ей не удалось закончить это в связи с возбуждением уголовного дела и расторжением госконтрактов.

Суд назначил одной из риелторов шесть лет условно, с испытательным сроком четыре года и шесть месяцев и штрафом 200 тыс. руб. Ей запретили заниматься данной деятельностью на два года. Второму риелтору назначили три года условно с испытательным сроком один год и также запретили оказывать услуги в данной сфере на год. Сотрудницу Минстроя УР осудили на четыре года и шесть месяцев условно, испытательный срок — четыре года. Она выплатит штраф 100 тыс. руб. и не сможет работать на госслужбе два года.