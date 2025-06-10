Уфимцу назначили год исправительных работ за оскорбление судьи

Советский райсуд Уфы признал местного жителя виновным в оскорблении мирового судьи (ч. 2 ст. 297 УК РФ) и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год и удержанием 5% из зарплаты в доход государства, указывается в опубликованном на сайте суда приговоре.

Согласно материалам дела, подсудимый был задержан за хищение чужого имущества. Во время судебного заседания через ВКС подсудимый неоднократно оскорбил судью.

Подсудимый признал вину. Нецензурную брань в адрес судьи он объяснил тем, что ожидал получить за хищение штраф, а не административный арест на 15 суток.

Венера Хисамова