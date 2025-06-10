The Atlantic: хайтек-компании способствуют тому, что люди неправильно понимают суть ИИ

Журнал The Atlantic пишет, что руководители многих технологических корпораций, разрабатывающих технологии искусственного интеллекта (ИИ), вводят общество в заблуждение. Они заявляют, что создают новый класс думающих машин, которые скоро также станут чувствующими. Однако на самом деле современные большие языковые модели (LLM) не являются «умными в каком-либо человеческом смысле этого слова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Журнал, в частности, цитирует высказывания основателя разработчика ChatGPT компании OpenAI Сэма Альтмана о том, что от использования новой версии чат-бота есть ощущение «разговора с умным человеком», и гендиректора другой ИИ-компании Anthropic Дарио Амодеи, что следующее поколение ИИ «будет умнее лауреата Нобелевской премии». «Эти утверждения выдают концептуальную ошибку: большие языковые модели не "понимают", не могут "понимать" и не будут "понимать" что бы то ни было,— пишет The Atlantic.— LLM — впечатляющие вероятностные гаджеты, которым "скормили" весь интернет, и они создают тексты не путем размышлений, а путем статистически обоснованных предположений о том, какая лексическая единица будет, скорее всего, идти следующей».

По мнению авторов журнала, непонимание того, как работает ИИ, все чаще ведет к тому, что люди начинают воспринимать его как духовного наставника или могут «вступить в разрушительные (интеллектуальные, духовные, романтические) отношения с машинами, которые только кажутся имеющими чувства или идеи». Тем более что сами руководители хайтек-компаний также нередко продвигают идею чат-ботов как хорошей замены реальным друзьям и близким.

Яна Рождественская