«Дон-Металл» достроил завод арматуры мощностью 400 тысяч тонн

«Дон-Металл» завершил строительство завода по производству горячекатаной арматуры в Каменске-Шахтинском. Об этом сообщил «Город N» со ссылкой на пресс-службу губернатора Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Согласно информации, годовая мощность предприятия составляет 400 тыс. тонн. Изначально в ценах 2020 года планировались инвестиции в размере 1,6 млрд руб., однако затраты выросли в 2,3 раза и достигли 3,6 млрд руб.

На эти средства построили производственное здание и прокатный цех с установленным основным оборудованием. Объект оснастили трансформаторной подстанцией, системами электро-, водо- и газоснабжения. Также возвели подъездную дорогу, административно-бытовой комплекс и приобрели вспомогательное оборудование, пояснили в сообщении.

По информации «СПАРК-Интерфакс», Каменский «Дон-металл» на 99% принадлежит московскому «Актив трейд». Бенефициаром выступает Артур Деев. На площадке в Каменске-Шахтинском ввели третью очередь предприятия.

Валентина Любашенко