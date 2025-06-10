Уголовное дело главы УКС Башкирии Инны Иксановой передают в суд

Октябрьский райсуд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении начальницы ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» Инны Иксановой. Ей инкриминируют превышение должностных полномочий (пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службах прокуратуры республики и управления СКР по Башкирии.

По версии следствия, в декабре 2022 года обвиняемая, зная о поставке в четыре учреждения здравоохранения в рамках госконтрактов десяти контрафактных медицинских изделий по ультразвуковой визуализации, запрещенных к гражданскому обороту, дала указание об их приемке. Ущерб бюджетам РФ и республики оценивается на сумму свыше 57 млн руб.

Венера Хисамова