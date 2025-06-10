Обвиняемого во взятках экс-главу ГУ МЧС до сих пор не этапировали в Самару

Судебное разбирательство по уголовному делу о коррупции в ГУ МЧС по Самарской области перенесено на конец июня. Это связано с тем, что подсудимых, среди которых — экс-руководитель ведомства Олег Бойко, до сих пор не этапировали из Москвы в Самару. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в Ленинском районном суде, где проходит процесс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Экс-руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Заседание перенесено на 24 июня. Обвиняемые в процессе перевозки. А это небыстрая процедура»,— уточнила собеседница издания.

Вместе с Олегом Бойко по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) будут судить бывшего руководителя УФМС по Самарской области Игоря Дахно, экс-главу самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Алексея Мамыкина, бывшего начальника третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрия Зинина, экс-замдиректора самарского МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антона Палушкина и сотрудника службы эксплуатации зданий и сооружений по области Евгения Лугового. В даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) обвиняются бизнесмены Елена Тютюнник и Наталья Фроловская.

По версии следствия, бывшие чиновники получали от предпринимателей многомиллионные суммы за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности. Одного из бизнесменов, руководителя ГК «Витязь» Яна Гущина, который передавал незаконное вознаграждение представителям ГУ МЧС, уже осудили: в мае 2025 года он был приговорен к шести годам колонии строгого режима со штрафом на сумму 170 млн руб. Кроме того, пять лет коммерсант не сможет заниматься работой в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Георгий Портнов