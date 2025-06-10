Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об экспозиции «Художественный дивертисмент в Галерее Мамонтовых».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва» Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Галерея Мамонтовых, которая громко напомнила о себе осенью прошлого года выставкой работ из своего собрания с названием «В свете рампы», сейчас представила каталог выставки. Она имеет подзаголовок «Художественный дивертисмент в Галерее Мамонтовых» и показывает работы, связанные с русским театром, его историей, спектаклями и художниками-сценографами.

Напомню, что галерея давно не заявляла о себе в публичном пространстве, но все это время меценат и коллекционер Марина Мамонтова собирала коллекцию работ Серебряного века русской живописи. Выставка для меня стала буквально шоком: такого обилия качественных театральных и околотеатральных работ мастеров из истории отечественного искусства я не встречал в едином, тем более частном пространстве.

Вот что говорит директор галереи Любовь Кристи: «В процессе подготовки стало понятно, что только театральные работы, связанные с эскизами костюмов и декораций, — это, конечно, прекрасно, и они есть, и они представлены на выставке, но этого может быть недостаточно. И мы решили расширить рамки проекта и назвали его "В свете рампы. Художественный дивертисмент в Галерее Мамонтовых". И слово "дивертисмент" звучит неслучайно, потому что в экспозицию мы включили работы, которые связаны не столько с театром, сколько с понятием театральности вообще».

Можно назвать любую фамилию художника театра начала XX столетия, а тогда практически все арт-лидеры работали со сценой, и у Мамонтовых будет его работа — от Бенуа, Бакста и Коровина до Терешковича, Калмакова и Добужинского. Общественность не зря полгода ждала выпуска каталога: текст составлен университетским искусствоведом Александрой Салиенко, а художественное решение за Екатериной Лукьяновой. В процессе подготовки проекта было сделано несколько искусствоведческих и коллекционерских открытий. Экспозиция, кстати, все время меняется, с моего прошлого посещения здесь добавилось около 10 новых работ.

Выставка продлена до конца лета, и я настоятельно рекомендую всем зайти в здание в Лаврушинском и полюбоваться ранней работой Ларионова или чудесными куклами Судейкина — это мои фавориты.

Дмитрий Буткевич