Монополизация рынка новостроек в Ставрополе снизилась до 79%

Пятерка крупнейших застройщиков контролирует 79% продаж первичного жилья в Ставрополе в 2025 году, что на 5 процентных пунктов меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на сервис «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Эксперты изучили рынки новостроек в 40 российских городах. Максимальная степень монополизации зафиксирована в Севастополе — 100% продаж приходится на пять девелоперов. В Саратове этот показатель составляет 98%, в Рязани — 92%.

Наименее концентрированные рынки отмечены в Екатеринбурге (32%), Новосибирске (39%) и Владивостоке (40%).

Высокая монополизация коррелирует с ростом цен на недвижимость. В Севастополе, где концентрация достигает 100%, стоимость квадратного метра в новостройках за год увеличилась на 46%. В Екатеринбурге с минимальной монополизацией цены выросли лишь на 6%.

В городах с показателем выше 80% первичное жилье подорожало на 18%, тогда как в регионах с концентрацией менее 50% — только на 10%.

Николай Аксенов