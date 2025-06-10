Дорожным камерам прописали замену

Каждая третья камера фиксации нарушений правил дорожного движения в России устарела. Во всяком случае, такие оценки приводят в Национальном автомобильном союзе. Объединение обратилось в правительство с инициативой об аудите парка устройств фото- и видеорегистрации. По итогам проверки приборы следует заменить на новые, считают эксперты. Один из аргументов в пользу повсеместного апгрейда: кому-то приходят штрафы за непристегнутый ремень или гаджет в руке, а другие водители наказания благополучно избегают. И это несправедливо, а значит, в фокусе объектива должен оказаться каждый. Действительно ли назрело обновление камер по всей стране? Выяснял Стас Крючков.

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Автомобилисты, нарушающие ПДД и выпадающие из поля зрения устройств фото- и видеофиксации, невольно могут встать на пути планов финансовых властей по собираемости штрафов. Виной тому — приборы, которые в силу возраста не могут, например, увидеть то, что водитель при движении держит в руках смартфон. Критическая масса таких камер уже набралась, полагает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, нужно провести всеобщую ревизию: «Минфин пересмотрел план по сбору штрафов. В следующем году может внезапно выясниться, что он не будет выполнен из-за старого парка камер. После этого ведомство решит увеличивать сумму взысканий. С некоторыми новыми видами государственных регистрационных знаков старые камеры работают сильно хуже, чем с обычными. Кроме того, системы видеофиксации должны следить и за средствами индивидуальной мобильности, и за передвижениями курьеров.

Кому замена камер создаст дополнительные сложности? Тем, кто не пристегивается, тем, кто ездит по обочине. Считаем ли мы, что эти категории нужно штрафовать? Конечно. Те, кто не пристегиваются, потом лечатся за счет фонда ОМС».

Инициатива предлагает запретить заключение новых контрактов на использование оборудования старше шести лет и списать старые комплексы. Реакции от МВД пока не последовало, а вот в Минфине в середине мая действительно озаботились проблемой взысканий и повысили прогноз прироста ожидаемых сборов в восемь раз, при этом 93% постановлений оформляются автоматически. По итогам прошлого года общая сумма сборов составила 176 млрд руб., было рассмотрено 255 млн административных дел. Аудит исправности камер проводится постоянно, пояснил руководитель автомобильного направления Центра экономики инфраструктуры Павел Степанов: «В крупных городах достаточно неплохо с обеспеченностью таких систем, в том числе тех, что фиксируют правонарушения на дорогах. Проблема здесь работает только в одну сторону: лишние штрафы камера не выписывает. Когда устройства не могут зафиксировать событие, а такое происходит чаще, то материального ущерба это не приносит: да, бюджет в этом случае не наполнился, но если бы правонарушение не было совершено, он бы так же не наполнился».

Замена сразу 10 тыс. устаревших и «подслеповатых» камер из установленных 30 тыс. потребует и расширения штата сотрудников Центров автоматизированной фиксации правонарушений, обратил внимание эксперт по системам фото-видео-фиксации и участник разработки ГОСТа для дорожных камер Григорий Шухман:

«Системы автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения работают на пределе своей производительности.

Результатом этого являются штрафы, которые выносят водителям даже в отсутствии правонарушения. В случае если мы наращиваем функционал камер, необходимо увеличивать и число тех, кто их обслуживает. Что касается стоимости обновления парка таких систем, то все встанет в круглую сумму. Комплексы технически соответствуют требованиям, пока они успешно проходят проверку на их метрологические характеристики».

Более современные приборы обойдутся кратно дороже: по данным РБК, устаревшие модели, которые фиксируют скорость и проезд на запрещающий сигнал светофора, стоят от 600 тыс. руб. до 900 тыс. руб., а современные, с видеоаналитикой, могут стоить и 5 млн руб., и это без учета установки и обслуживания.

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Станислав Крючков