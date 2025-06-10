Как сахарный диабет влияет на зрение?
Сахарный диабет — заболевание, к которому многие относятся легкомысленно.
Но его последствия могут быть необратимыми. Один из первых органов-мишеней — глаза. Об осложнениях, путях профилактики и роли офтальмолога в ранней диагностике рассказывает офтальмолог Центра офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь Адыгея» Алексей Сергеевич Криволапов.
В последние годы врачи фиксируют устойчивый рост числа пациентов с сахарным диабетом 2 типа. По словам эндокринолога клиники “Нейроцентр” Луконина Ильи Андреевича, это связано с образом жизни: низкой физической активностью, неправильным питанием, высоким уровнем стресса. Особую тревогу вызывает тот факт, что многие пациенты пренебрегают рекомендациями врачей.
«Из-за нарушений режима и отказа от терапии осложнения развиваются быстрее. К сожалению, в ряде случаев пациенты попадают к офтальмологу уже на стадии серьезных нарушений зрения», — подчеркивает специалист.
По разным статистическим данным, у 40–50% пациентов с диабетом уже в первые 5 лет после постановки диагноза наблюдаются изменения состояния глазного дна. Чаще всего выявляют диабетическую ретинопатию, макулярный отёк, осложнённую катаракту. В более тяжёлых случаях — неоваскулярную глаукому или отслойку сетчатки.
«Иногда именно на приёме у офтальмолога впервые возникает подозрение на сахарный диабет — по характерным изменениям глазного дна или жалобам пациента», — рассказывает Алексей Сергеевич Криволапов.
Чаще всего пациентов тревожит размытие изображения в центре, искажение линий, ухудшение цветопередачи, появление “мушек” перед глазами, более раннее развитие катаракты.
Пациентам с сахарным диабетом рекомендуется проходить офтальмологическое обследование не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб. Это позволяет своевременно выявить осложнения и сохранить зрение
Особенно важно регулярное наблюдение:
- при некомпенсированном течении заболевания,
- при уже выявленных изменениях органа зрения,
- при впервые установленном диагнозе сахарного диабета.
Как врачи выявляют осложнения и помогают сохранить зрение?
На ранних стадиях диабетические изменения в глазах можно заметить только с помощью специальной диагностики. Наиболее информативными методами считаются офтальмоскопия, оптическая когерентная томография (ОКТ) и оценка остроты зрения. Эти исследования помогают не только обнаружить патологию до появления симптомов, но и контролировать её динамику в процессе лечения.
В клинике «Санталь Адыгея», расположенной всего в 20 минутах от Краснодара, есть всё необходимое оборудование для полноценного обследования и терапии:
- ангио-ОКТ (оптическая когерентная томография) с функцией фотофиксации,
- лазер для точной работы на сетчатке,
- все современные препараты для интравитреальных инъекций.
И главное — команда врачей, которая не просто действует по международным протоколам, а действительно заботится о каждом пациенте.
“В нашей клинике мы относимся к каждому пациенту как к близкому человеку. А профессионализм докторов и современное оборудование помогают сохранить зрение и качество жизни пациента на долгие годы”, — подчёркивает офтальмолог Алексей Сергеевич Криволапов.
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