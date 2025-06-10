Двухлетняя девочка выпала из окна в Севастополе
Прокуратура Ленинского района Севастополя начала проверку по факту выпадения двухлетней девочки из окна квартиры на первом этаже дома на улице Хрусталева. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Ребенок получил телесные повреждения, лечение которых будет проводиться амбулаторно», — говорится в сообщении.
Сейчас следователи изучают условия жизни и воспитания девочки в семье, а также выясняют причины и обстоятельства инцидента. При выявлении нарушений примут меры прокурорского реагирования.