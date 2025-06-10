«Биннофарм Групп» — компания года по версии SmartPharma® Awards 2025

Фармацевтическое сообщество назвало «Биннофарм Групп» победителем в главной номинации SmartPharma® Awards 2025 — «Компания года». Национальная профессиональная премия вручается по итогам голосования специалистов фармацевтов и провизоров, и считается одним из ключевых индикаторов доверия на фармацевтическом рынке.



Второе место в номинации «Противовирусный препарат года» занял «Кагоцел» (находится под управление «Биннофарм Групп»). Препарат продолжает удерживать сильные позиции среди российских аптечных рекомендаций, особенно в сезон высокой вирусной нагрузки.

Также «Биннофарм Групп» вошла в тройку лидеров в категории «МНН-лидеры года: российские дженерики, которым доверяют фармацевты», подтвердив высокий уровень доверия к качеству и эффективности генерическим препаратам портфеля компании.

Антон Федосюк, директор по маркетинг «Биннофарм Групп»:

«Для нас важно, что премия формируется на основе открытого голосования. Это признание со стороны тех, кто ежедневно встречается с нашими потребителями и помогает им сделать выбор. Поддержка фармацевтов нас и нашей продукции очень значима».

SmartPharma® Awards вручается ежегодно с 2016 года в более чем 20 номинациях.

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