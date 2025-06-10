В Самарской области досрочно прекращены полномочия главы сельского поселения из-за конфликта интересов

Собрание представителей сельского поселения Красноярского района по требованию прокуратуры «досрочно прекратило полномочия главы муниципального образования в связи с непринятием им мер к урегулированию конфликта интересов». Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, в 2021 году районный суд вынес решение о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. Однако глава поселения, зная о наличии судебного решения, никаких мер к его исполнению не принял. В 2023 году он отказал коммерческой организации в выкупе данных паев. Впоследствии земли были оформлены в собственность родным братом муниципального служащего.

Кроме этого, глава поселения нарушил требования антикоррупционного законодательства. Он заключил договор аренды «с коммерческой организацией с правом получения денежных средств от имени собственников паев, в число которых входила его мать».

Руфия Кутляева