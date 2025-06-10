Филиал «ПМУ» «Уралхима» выпустил годовой экологический отчет

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» опубликовал отчет о деятельности в сфере защиты окружающей среды за 2024 год. Предприятие 20 лет работает без превышения нормативов воздействия на природу.

Фото: Виктория Тарасенко

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Одно из основных направлений ESG-стратегии Компании — охрана окружающей среды. Для обеспечения прозрачности в этой сфере мы представляем ежегодный экологический отчет филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми. В нем мы стремимся доступно и наглядно продемонстрировать результаты системной работы по снижению негативного воздействия на природу.

В 2024 году расходы и инвестиции филиала «ПМУ» в охрану окружающей среды составили более 550 млн рублей. Контроль ведется по четырем направлениям: атмосферный воздух, водопотребление и стоки, недропользование, образование и движение отходов.

Собственная производственная лаборатория филиала «ПМУ» в соответствии с утвержденным графиком аналитического контроля проводит исследование компонентного состава промышленных выбросов в атмосферу и их количественное измерение. Привлекалась также Испытательная лаборатория Филиала «ЦЛАТИ по Пермскому краю» ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» и Химико-аналитическая лаборатория КГБУ «Аналитический центр». Многолетний положительный эффект соблюдения установленных нормативов выбросов достигается благодаря проведению планового ремонта отдельных узлов и агрегатов, регулировке технологического процессов, замене фильтров. Филиал «ПМУ» ведет учет выделения парниковых газов. Часть углекислого газа была реализована стороннему предприятию для использования в производстве химической продукции, а также направлена на производство углекислоты.

Филиал «ПМУ» не сбрасывает сточные воды в водные объекты. Очистка всех стоков: промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых — осуществляется по договору со сторонней организацией ее очистными сооружениями. Затем сточные воды передаются на доочистку на городские биологические очистные сооружения. Отходы от производства продукции в филиале «ПМУ» не образуются. Все компоненты, непригодные для дальнейшего использования, появляются в результате потребления, а также от обслуживания и ремонта оборудования. Предприятие уже много лет ведет раздельный сбор отходов, содержащих полезные составляющие и подлежащих передаче на переработку.

Силами Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ) в 2024 году впервые проведено комплексное исследование биоразнообразия в районе присутствия филиала «ПМУ». По его итогам не выявлено прямого негативного воздействия предприятия на окружающую среду.

Подробную информацию обо всех аспектах природоохранной деятельности филиала «ПМУ» в 2024 году можно получить в экологическом отчете предприятия. Он разослан по почте в государственные и муниципальные органы власти, общественные организации, вузы Пермского края и другие учреждения.

С электронным вариантом экологического отчета филиала «ПМУ» за 2024 год можно познакомиться по ссылке.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь