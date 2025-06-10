Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи спасатели эвакуировали троих заблудившихся туристов с хребта Ачишхо

Спасатели МЧС России эвакуировали с помощью вертолета троих туристов, которые заблудились в районе реки Медовеевки на хребте Ачишхо в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Накануне вечером в Южный спасательный отряд МЧС России поступило сообщение о том, что трое мужчин потерялись в районе реки Медовеевки. У спасателей не было точных координат и ориентиров.

Этим утром специалисты отправились на поиски. Около 08:30 мск спасательная группа обнаружила пропавших у одного из балаганов возле реки Медовеевки. Мужчины разожгли костер, который удалось заметить с воздуха. Поскольку места для посадки не было, спасатели спустились к туристам на лебедке, а затем подняли их в вертолет.

Алина Зорина

Новости компаний Все