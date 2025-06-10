Прокуратура добилась сноса 75 саратовских расселенных аварийных домов

В Саратовской области в текущем году в рамках региональной программы переселения из аварийного жилья должны снести свыше 100 расселенных домов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Такие объекты расположены в том числе в Саратове, Энгельсе, Балаково, Балашове, Вольске, Советском районе. В установленные сроки эти здания, признанные аварийными и подлежащими сносу, не демонтировали. Специалисты оценили состояние домов как полуразрушенное, к ним имелся свободный доступ посторонних лиц.

Прокуратура попросила суд обязать муниципалитеты снести аварийные строения. Суд удовлетворил требования. Благодаря принятым надзорным ведомством мерам в регионе полностью демонтировали 75 аварийных домов.

Павел Фролов