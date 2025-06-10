В 2024 году инвестиции в экологию Башкирии составили 7,8 млрд рублей

В 2024 году инвестиции различных хозяйствующих субъектов в охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов достигли 7,8 млрд руб., увеличившись по сравнению позапрошлым годом на 11,4%. Такие данные приводит Башстат.

Около 4,6 млрд руб. (59% расходов) пришлись на охрану воздуха, 2,8 млрд руб. (36,5%) — на обращение со сточными водами. 107,2 млн руб. использовано для защиты и рекультивации земель, поверхностных и грунтовых вод.

Идэль Гумеров