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Частные инвесторы из Челябинской области в мае открыли 7 тыс. счетов на Мосбирже

Количество частных инвесторов из Челябинской области, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам мая составило 961 тыс. (+7 тыс. человек за месяц). Из них в прошлом месяце совершали сделки 95 тыс. южноуральцев, сообщает пресс-служба биржи.

По количеству физических лиц со счетами на площадке регион по-прежнему занимает девятую позицию в общероссийском рейтинге после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской области, Республики Башкортостан, Ростовской области и Республики Татарстан. Что касается индивидуальных инвестиционных счетов, открытых на Мосбирже челябинцами, этот показатель в прошлом месяце был на уровне 147,9 тыс. человек. Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на площадке, по итогам мая составило 36,9 млн, ими открыто 68,8 млн счетов.

Виталина Ярховска

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