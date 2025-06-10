В Ростовской области на 17% сельхозугодий введен фитосанитарный карантин

В начале июня 2025 года на территории Ростовской области были введены более 1 тыс. карантинных фитосанитарных зон, установленных из-за обнаружения вредителей растений и сорняков. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на территориальное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая площадь карантинных зон, по данным ведомства, превышает 3,89 млн га, из них более трети находятся на землях сельскохозяйственного назначения — 1,42 млн га, что соответствует 17% от площади всех сельхозугодий региона (около 8,5 млн га) и более четверти от общего объема сева под урожай 2025 года (около 5 млн га).

В 2025 году площадь карантина увеличилась на 116 тыс. га, при этом действующие зоны не упразднялись. Эти зоны нельзя использовать для производства семенного материала, заготовки кормов и выпаса животных, уточнили в Россельхознадзоре.

Наталья Белоштейн