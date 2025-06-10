На Дону число сделок с квартирами в новостройках снизилось в мае на 32%

За май этого года в Ростовской области зарегистрировали 1,5 тыс. договоров договора участия в долевом строительстве. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на управление Росреестра по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в апреле показатель составлял 2 тыс. договоров. Таким образом в мае зафиксировали количество на 32,3% меньше. При этом за год интерес жителей региона к приобретению первичной недвижимости сократилась на 66%: в мае прошлого года оформили договоров долевого участия.

Наибольшее число сделок заключили в Ростове-на-Дону – 1,2 тыс., что составляет 82% от общего количества сделок в мае. На втором месте —Аксайский район со 188 договорами, на третьем – Батайск (43).

Мария Хоперская