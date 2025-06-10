В Нижегородской области обновят программу подготовки приемных родителей

Минсоцполитики Нижегородской области разработало региональную программу подготовки приемных родителей в новой редакции, проект документа проходит антикоррупционную экспертизу. Задачей программы заявлены «выявление и формирование воспитательных компетенций и родительских навыков» для приема в семью детей-сирот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Слушателей программы подготовки обучат защите прав детей, знаниям о соцподдержке замещающих семей, а также ответственности за жизнь, воспитание и здоровье ребенка, потребностях его нормального развития и ухода за ним. Программа включает финансовые вопросы, психолого-педагогическую подготовку родителей и другие необходимые для воспитания приемных детей аспекты.

Обучение будет проходить в очной и заочной формах, занятия планируются групповыми или индивидуальными. Программа займет 80 академических часов, из которых 24 часа посвятят лекциям и 56 – тренингам и индивидуальным консультациям. Для итоговой аттестации кандидаты должны будут посетить 70% занятий.

Владимир Зубарев