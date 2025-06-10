В этом году на поддержку липецких медиков выделят 456 млн рублей

На поддержку медицинских работников в Липецкой области в 2025 году выделят 455,5 млн руб., сообщили в региональном правительстве.

«Акцент будет сделан на развитии сельской медицины, — рассказал в своем ежегодном отчете губернатор Игорь Артамонов.— Будет построено 19 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре отделения общей врачебной практики. В планах — ремонт поликлиники в селе Становое».

В 2024 году на поддержку врачей в регионе было выделено 348,4 млн руб. Так, 86 докторов получили губернаторскую выплату в 1,5 млн руб., два доктора наук — по 5 млн руб. 30 выпускникам медицинских колледжей медсестрам, фельдшерам, анестезистам единовременно выплатили по 100 тыс. руб.

2 тыс. сельских медиков компенсировали оплату жилищно-коммунальных услуг, 293-м — аренду жилья. 935 студентов-целевиков, которые учатся в других городах, получали областную стипендию в размере 6,7 тыс. руб., 144 ординатора — 5 тыс. руб.

Юрий Голубь