МИД России анонсировал скорый раунд переговоров с США

Третий раунд двусторонних консультаций России и США по устранению «раздражителей» в отношениях стран состоится очень скоро, но конкретной даты пока нет. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва все еще ждет от Вашингтона четкой реакции на свои предложения, в том числе — о возвращении российской дипсобственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Там целый комплекс вопросов: более трудных и более легких, хотя в отношениях с США легких вопросов в принципе не бывает. Но сравнивая один с другим, можно сказать, условно говоря, что с визами разобраться проще, чем с возобновлением прямого авиасообщения. Это нас никоим образом не расхолаживает — трудности нас только мобилизуют: мы будем добиваться от американцев более внятной реакции на наши предложения»,— сказал Сергей Рябков журналистам в Сочи.

После смены американской администрации Россия и США провели две встречи — 27 февраля и 10 апреля — с целью нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения. По итогу последней консультации стороны договорились упростить режим передвижения дипломатов и разработать «дорожную карту» по конфискованной российской дипсобственности.

Лусине Баласян