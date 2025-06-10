Возбуждено дело из-за гибели 10-летнего ребенка в ДТП в Ярославской области

В Мышкинском районе возбуждено уголовное дело из-за аварии, в которой погибли водитель и ребенок. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

9 июня в 9:20 на дороге Углич-Некоуз-Брейтово 70-летний водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Ford. До приезда скорой на месте погибли 43-летний водитель и 10-летняя пассажирка Ford. Госпитализированы два пассажира Ford, 39-летняя женщина и 3-летняя девочка, а также водитель Hyundai. По данным правоохранителей, в автомобиле Ford находились члены одной семьи.

«Следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова