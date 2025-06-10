Нефтяная пленка на Енисее протянулась на 30 км в результате ЧП с теплоходом

На реке Енисей в Красноярском крае появилась нефтяная пленка длиной около 30 км после аварии судна, в результате которой в воду попало около 30 тонн дизельного топлива. Об этом сообщили администрация Казачинского района и МЧС России по региону.

ЧП произошло вечером 8 июня, когда теплоход, буксирующий две баржи, получил пробоину и повреждение рулевого управления при столкновении с подводным препятствием на участке Казачинских порогов. Судно частично затонуло, и дизельное топливо начало вытекать в реку.

Сейчас вокруг аварийного судна установлены две линии боновых заграждений, чтобы ограничить распространение нефтепродуктов. Загрязненные участки правого берега, преимущественно в прибрежной зоне и заводях, обработаны сорбентами и специальными реагентами.

Часть загрязнений смывается течением в центральное русло, что представляет угрозу для судоходной зоны. Планируется установка дополнительных заграждений ниже села Казачинское.

По словам главы Казачинского района Юрия Озерских, ликвидация последствий аварии при благоприятных погодных условиях займет около двух-трех недель. В ликвидационных мероприятиях задействованы более 40 человек, включая специалистов «Енисейречтранса» и подразделения центра аварийно-спасательных операций.

Жителям населенных пунктов правого берега рекомендовали временно не использовать воду из Енисея для бытовых нужд и питья. Левый берег пока остается чистым за счет особенностей течения. Режим чрезвычайной ситуации введен в Казачинском районе.