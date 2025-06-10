В Перми открытие фестиваля «Город встреч» состоится в День молодежи

В Перми в День молодежи 28 июня состоится открытие летнего фестиваля «Город встреч». События в рамках фестиваля будут проходить каждые выходные до конца августа, сообщает пресс-служба Правительства Пермского края. В этом году проекты фестиваля будут ориентированы на молодежную аудиторию. Напомним, ранее Пермь получила статус молодежной столицы России 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Долгановский Фото: Константин Долгановский

«В программе переплетутся актуальные этнические мотивы, креативные индустрии, экстремальный спорт и уличная культура», — отмечают в пресс-службе. Передвижной площадкой праздника станет молодежный трамвай. Отдельные события пройдут в Доме молодежи, арт-резиденции «Тут», молодежной модульной библиотеке и центре «Кристалл». Праздничные мероприятия в день открытия фестиваля пройдут также на набережной в Закамске, Саду Миндовского, Парке Чехова и других городских пространствах. Главными артистами Дня молодежи, по данным краевого правительства, станут певец Niletto и музыкальная исполнительница Люся Чеботина.

Летний фестиваль «Город встреч» проходит в Перми с 2023 года. В рамках фестиваля на городской эспланаде проходят фестивали, посвященные разным видам искусств, а также концерты и другие тематические мероприятия.