В сквере в Старо-Татарской слободе Казани планируют установить памятник татарскому композитору, актрисе и певице Саре Садыковой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани установят памятник татарскому композитору Саре Садыковой

Фото: Пресс-служба мэрии Казани В Казани установят памятник татарскому композитору Саре Садыковой

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

«Мы согласовали вариант для установки памятника — сквер в Старо-Татарской слободе. С этим районом связана большая часть жизни Сары Садыковой. Место видное и соответствует статусу великого композитора», — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Трехметровый памятник будет находиться на пересечении ул. Татарстан и Тукая. По концепции скульптуры Сара Садыкова сидит за роялем в татарском народном костюме. В сквере планируют сделать пешеходные дорожки, лавки, декоративные кресла, установить освещение и зеленые насаждения.

Памятник выполнен по старому проекту, основанному на идее скульптора из Татарстана Рады Нигматуллиной. Ее работу продолжит заслуженный деятель искусств Рим Акчурин.

Диана Соловьёва