Назначены выборы депутатов Курганской областной думы

Избирательная комиссия Курганской области официально назначила выборы депутатов региональной думы восьмого созыва. Они состоятся в единый день голосования 14 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

Жители Курганской области будут выбирать 34 депутата — 17 по единому избирательному округу и 17 по одномандатным округам.

Избирательная комиссия Курганской области в ответ на запрос «Ъ-Южный Урал» сообщила, что выборы депутатов будут многодневными. В период с 11 по 20 июня избирком определится, в течение двух или трех дней проведут голосование.

«Многодневное голосование удобно для избирателей, так как позволяет гражданам планировать свое время при реализации волеизъявления»,— прокомментировал председатель избиркома Курганской области Роман Скиндерев.

Ольга Воробьева