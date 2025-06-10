Назначены выборы депутатов Курганской областной думы
Избирательная комиссия Курганской области официально назначила выборы депутатов региональной думы восьмого созыва. Они состоятся в единый день голосования 14 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.
Жители Курганской области будут выбирать 34 депутата — 17 по единому избирательному округу и 17 по одномандатным округам.
Избирательная комиссия Курганской области в ответ на запрос «Ъ-Южный Урал» сообщила, что выборы депутатов будут многодневными. В период с 11 по 20 июня избирком определится, в течение двух или трех дней проведут голосование.
«Многодневное голосование удобно для избирателей, так как позволяет гражданам планировать свое время при реализации волеизъявления»,— прокомментировал председатель избиркома Курганской области Роман Скиндерев.