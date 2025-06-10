Краснодар вошел в тройку популярных направлений для командировок

Спрос на железнодорожные перевозки среди корпоративных клиентов в январе—мае 2025 года остался на уровне прошлого года, следует из данных компании «Аэроклуб», с которыми ознакомился «Ъ-Кубань». Железнодорожный транспорт продолжает удерживать 45% объема деловых поездок, что на 11% выше допандемийного уровня 2019 года. Основным направлением для командировок остается Москва, на которую приходится 28% всех билетов, несмотря на снижение спроса на 5% и рост средней стоимости на 15%, до 5,2 тыс. руб. Краснодар впервые поднялся на третью позицию, вытеснив Нижний Новгород: спрос вырос на 4%, цена — на 26%, до 4,1 тыс. руб., доля осталась на уровне 5%.

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Вторым по популярности направлением остается Санкт-Петербург с долей 13% и умеренным ростом средней стоимости до 5,8 тыс. руб. (+3%). В десятке лидеров также Адлер (+23% к 2024 году), Тюмень (+27%), Тобольск (+31%), а также Воронеж, Ростов-на-Дону и Ярославль, где спрос снизился. По оценке экспертов, рост интереса к регулярным поездам связан с ограничениями на авиаперелеты, оптимизацией командировочных бюджетов и логистическими задачами в южных регионах. На регулярные рейсы в 2025 году пришлось 57% корпоративных поездок, против 55% в прошлом году.

Сегмент сидячих мест остается крупнейшим — 46% всех поездок, несмотря на снижение спроса на 3%; средняя цена выросла на 11%, до 3,9 тыс. руб. Купе удерживает 45% рынка, стоимость — 5,2 тыс. руб. (+15%). Сегмент плацкарта занял 6% (+1 п. п.), спрос вырос на 7%, цена — 2,4 тыс. руб. Вагоны СВ подорожали на 22%, до 13,7 тыс. руб., доля осталась на уровне 4%. Наиболее стремительный рост показали вагоны люкс: спрос увеличился на 39%, стоимость — до 46 тыс. руб. (+29%), доля — менее 1%.

По отраслям наибольшее число поездок по-прежнему совершают компании из сферы ритейла, однако их доля снизилась с 27 до 23%, а объем — на 13%. Активность нефтегазового и энергетического сектора выросла: количество командировок увеличилось на 25%, доля — до 13%. Сотрудники фармацевтических компаний также стали чаще пользоваться железной дорогой — рост на 4%, доля сегмента — 10%.