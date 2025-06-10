Астраханка пойдет под суд за мошенничество с использованием бюджетных средств

Ленинский районный суд Астрахани рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с использованием бюджетных средств (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура Ленинского района Астрахани выяснила, что в сентябре минувшего года фигурантка предоставила в государственное учреждение документы для получения выплаты на осуществление предпринимательской деятельности по организации быстрого питания. После заключения соцконтракта астраханке перечислили 350 тыс. руб.

Фигурантка потратила указанную сумму по своему усмотрению, что стало причиной для расторжения с ней контракта. Уполномоченный орган потребовал от нее вернуть денежные средства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов