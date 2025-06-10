После инвентаризации в Сочи обновят сети освещения

В Сочи стартовала инвентаризация уличного освещения для оценки объема работ по его модернизации. Вопросы эксплуатации и развития освещения обсуждались на совещании под руководством мэра Андрея Прошунина, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Муниципальное предприятие «Сочисвет» отвечает за 12,4 тыс. опор освещения, 132 км кабелей и 746 воздушных линий. Также специалисты обслуживают световые арт-объекты в городе. Некоторые элементы оборудования требуют замены из-за завершения срока службы.

По словам мэра, Сочи как курорт должен выглядеть привлекательно и в темное время суток, особенно учитывая, что часть сетей была установлена еще в 60–70-х годах прошлого века.

Городские власти разрабатывают планы по модернизации и строительству новых сетей освещения с использованием бюджета и привлечением инвесторов. Также предусмотрено обновление нормативов по содержанию световых объектов.

По итогам инвентаризации, которая завершится в конце года, будут определены механизмы реализации предложенных проектов от инженеров и жителей Сочи.

В числе планов — создание системы оперативного управления освещением с помощью онлайн-карты, отображающей техническое состояние в реальном времени. Также разрабатывается концепция уличного освещения, которая подчеркнет природные и архитектурные достопримечательности курорта.

В 2025 году в Сочи также планируется капитальный ремонт 13 объектов коммунальной инфраструктуры, строительство свыше 21 км водопроводных и канализационных сетей. Эти меры направлены на улучшение качества коммунальных услуг более чем для 200 тыс. жителей города. Работы будут реализованы в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию объектов ЖКХ и благоустройства. Финансирование поступит из краевого бюджета и бюджета Сочи. Запланированные работы начнутся во втором квартале и завершатся в четвертом квартале 2025 года.

Мария Удовик