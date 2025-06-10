В Рыбинске расторгли концессию в сфере теплоснабжения

Арбитражный суд Ярославской области 9 июня принял решение о расторжении концессионного соглашения в сфере рыбинской теплоэнергетики. Об этом сообщили в ООО «Рыбинская генерация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2019 году администрация Рыбинска передала в концессию имущество «Теплоэнерго» принадлежащему ПАО «ТГК-2» ООО «Рыбинская генерация», которое обязалось вложить в ремонт сетей около 1 млрд руб.

Но в феврале 2022 года и.о. главы Рыбинска Алексей Рябченков заявил, что условия соглашения не выполняются, а количество аварий на сетях только растет. В декабре ПАО «ТГК-2» продало ООО «Рыбинская генерация» муниципальному предприятию «Дорожно-эксплуатационное строительство». Сети и котельные фактически вернулись под контроль администрации города.

«Однако для Рыбинска ситуация складывалась не лучшим образом: пока теплоэнергетика пусть и формально оставалась в форме концессии, финансирование ее деятельности из бюджетов любого уровня было невозможным. С учетом износа сетей, растущих потерь, недостаточностью тарифа, связанного с отставанием от роста тарифов смежных организаций, предприятие приходило в упадок. При этом увеличивались и долги»,— рассказали в «Рыбинской генерации».

Решение о расторжении концессии в «Рыбинской генерации» назвали «необходимым шагом для обеспечения надежного теплоснабжения города», так как это позволит провести финансовую санацию. Решение вступит в силу через месяц, тогда обязанности по теплоснабжению передадут новой теплоснабжающей организации.

«В настоящее время продолжает действовать МУП "Теплоэнерго", поэтому критически важная инфраструктура останется под контролем городских властей»,— пояснили в «Рыбинской генерации».

Алла Чижова