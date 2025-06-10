Почти 500 человек эвакуированы из клинического госпиталя МВД в Москве

Из здания Главного клинического госпиталя МВД РФ на улице Народного Ополчения в Москве были эвакуированы более 300 пациентов и 170 сотрудников. Причиной стало короткое замыкание в подвале.

«Эвакуированы почти 500 человек», - подтвердили ТАСС в экстренных службах.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что замыкание произошло в «отдельно стоящем блоке бесперебойного питания» в отделении компьютерной томографии. По ее словам, заметив задымление, персонал вызвал пожарных и начал эвакуацию. Госпожа Волк отметила, что к настоящему моменту «задымление ликвидировано, электроснабжение отделения восстановлено».