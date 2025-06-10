В Ростовской области оштрафовали чиновника за ненадлежащую работу с обращениями

В Зерноградском районе за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан к административной ответственности привлекли чиновника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Ростов» собственный источник в правоохранительных органах, речь идет о главе Зерноградского городского поселения. По данным сайта местной администрации, эту должность занимает Ирина Полищук.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что жители районного центра обратились с заявлениями по вопросу установки и замены дорожных знаков в местную администрацию, но там «им даны формальные ответы, меры к устранению нарушений не приняты».

После вмешательства надзорного органа обращения жителей были рассмотрены. Кроме того, по постановлению прокурора чиновница привлечена судом к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Ей предстоит выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

Наталья Белоштейн