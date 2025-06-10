В Ростовской области выросло число участников системы «Сделано на Дону»
Количество участников системы «Сделано на Дону» выросло на 35% и составило 123 компании, которые сертифицировали около 5 тыс. наименований продукции и услуг. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В настоящее время знак применяется более чем в 5,7 тыс. объектах торговли. Количество заключенных пользовательских соглашений в сравнении с прошлым годом увеличилось на 148 объектов торговли.
Напомним, товары донских производителей представлены в специальных разделах «Сделано в Ростовской области» на ведущих маркетплейсах страны. Это стало возможным благодаря реализации федеральной программы «Сделано в России», входящей в нацпроект «Международная кооперация и экспорт». На сегодняшний день сертификаты соответствия «Сделано в России» получил 21 участник системы «Сделано на Дону».