СК возбудит дело об удержании детей саратовчанки в иностранном государстве

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по сведениям об удержании детей жительницы Саратова в иностранном государстве. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

По данным соцмедиа, проживающая в Саратове женщина не может вернуть себе двух детей, которых обманом забрал отец, имеющий гражданство другой страны. И хотя суд постановил, что дети должны проживать с матерью, мужчина их не вернул. Где находятся сейчас несовершеннолетние, неизвестно.

Следственные органы регионального подразделения СКР ранее проводили процессуальную проверку по данному факту. По поручению господина Бастрыкина начальнику саратовского следственного управления Дмитрию Костину предстоит также доложить по уголовному делу и применить меры к объявлению детей в международный розыск. Центральный аппарат ведомства взял на контроль исполнение поручения.

Павел Фролов