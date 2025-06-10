Компания «ПАД» из Челнов вернула долг в 128 млн руб. шести подрядчикам

Компания «ПАД» из Набережных Челнов вернула задолженность на сумму 128 млн руб. шести подрядчикам после проверки прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Прокуратура Набережных Челнов провела проверку оплаты контрактов компании «ПАД». Установлено, что заказчик задолжал 128 млн руб. шести хозяйствующим субъектам за оказание услуг со специальной техникой.

На директора фирмы внесено представление. Прокуратура возбудила дело по ч. 7 ст. 7.30.4 КоАП РФ. Постановлением УФАС по Татарстану должностное лицо привлечено к административной ответственности, его обязали выплатить штраф.

Задолженность перед подрядчиками была погашена в полном объеме.

Диана Соловьёва