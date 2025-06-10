На ремонт трамвайных путей в Ленинском районе Челябинска выделили 91 млн рублей

Областное государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» объявило аукцион на капитальный ремонт трамвайных путей по улице Дзержинского от улицы Фрунзе до улицы Машиностроителей. Начальная цена контракта составляет 91,4 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит пересобрать 3,4 км путей. При наличии на участке инженерных коммуникаций необходимо за свой счет согласовать производство работ с владельцами сетей. Проект предусматривает полную замену конструкции верхнего строения пути, обособление трамвайной линии бортовыми камнями и восстановление нарушенной из-за ремонта проезжей части. Срок окончания работ — 15 октября этого года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 июня.

Виталина Ярховска