Туапсинский округ примет более 2,5 млн туристов в курортный сезон

Туапсинский округ планирует принять более 2,5 млн отдыхающих в этом курортном сезоне. Все 19 детских здравниц муниципалитета получили одобрение Роспотребнадзора и готовятся встречать гостей, сообщил глава округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Туапсе Фото: пресс-служба администрации Туапсе

Руководитель муниципалитета принял участие в совещании по вопросам эпидемиологической ситуации на курортах края, которое провели губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и главный санитарный врач России Анна Попова.

«Доложил, что в Туапсинском округе санэпидемобстановка благоприятная. Под нашим особым контролем безопасность детского отдыха»,— отметил господин Бойко.

Все медицинские учреждения Туапсе и района обеспечены необходимыми запасами лекарственных препаратов. Сейчас курорты округа уже посетили более 288 тыс. человек.

С мая по сентябрь Сочи планирует принять более 4,9 млн туристов. Пиковые месяцы июль и август обещают заполняемость организованного сектора размещения до 95%. Специалисты взяли свыше 1,5 тыс. проб, которые подтвердили соответствие микробиологических параметров установленным нормам. Для поддержания санитарной безопасности власти создали резерв дезинфицирующих препаратов объемом 30 т.

Туристическая инфраструктура города включает около 2,4 тыс. объектов размещения, более 5,5 тыс. торговых точек и 2 тыс. заведений общественного питания, которые будут работать в летний период.

Мария Удовик