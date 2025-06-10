Донской Минздрав приобретет вакцины от менингита за 10 млн рублей

Минздрав Ростовской области планирует закупить вакцину против менингита. На эти цели предусмотрено около 9,9 млн руб. Об этом появилась на официальном портале государственных закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из документации следует, что поставщика уже определили, контракт скоро заключат. Он должен будет обеспечить поставку 2,6 тыс., доз вакцины, которая предназначена для внутримышечного введения и включена в список жизненно необходимых лекарственных препаратов.

Закупка направлена на укрепление системы профилактики менингита в регионе и повышение уровня защиты населения от опасного заболевания.

Мария Хоперская