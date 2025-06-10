Путин: РФ готова помогать бороться с биоугрозами и инфекциями в любой точке мира

Россия всегда готова помогать другим странам в борьбе с биологическими угрозами и вспышками инфекционных заболеваний. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем приветствии в адрес участников и организаторов конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наша страна неизменно готова оказывать помощь... в любом регионе мира»,— заверил господин Путин.

Президент подчеркнул, что международное взаимодействие в сфере борьбы с биоугрозами должно осуществляться «при неукоснительном соблюдении принципов равноправия и уважения суверенитета всех государств» (цитата по «РИА Новости»).

V Международная конференция по вопросам биологической безопасности организована Роспотребнадзором и проходит в Сочи 10–11 июня.