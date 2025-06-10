47% родителей старшеклассников Казани знают, что их дети используют ИИ в ДЗ

47% опрошенных родителей старшеклассников в Казани знают, что их дети выполняют домашнее задание с помощью нейросетей. Об этом сообщает пресс-служба портала SuperJob.

Среди опрошенных 25% родителей учеников 5–6 классов знают, что их дети выполняют домашнее задание с ИИ, а из родителей учащихся в 7–9 классах — каждый третий.

В опросе 15% педагогов рассказали, что постоянно сталкиваются с заданиями, выполненными с помощью нейросетей. Учителя рассказали, что задают ученикам уточняющие вопросы или предлагают решить аналогичные задания у доски.

27% преподавателей заявили, что еще не знают, как предотвратить постоянное использование ИИ учениками при выполнении домашних заданий. 32% рассказали, что пока не сталкивались с нейросетями в заданиях.

Диана Соловьёва