ФСБ предотвратила теракт на энергообъекте Кубани

ФСБ задержала в Краснодарском крае гражданина России, который передавал Украине секретные сведения и готовил террористический акт на энергетическом объекте Кубани. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным спецслужбы, в феврале 2025 года подозреваемого завербовала украинская разведка через мессенджер для получения секретной информации на территории России. Мужчина фотографировал военные объекты и собирал данные о перемещениях кораблей Черноморского флота.

Выполняя задание куратора, задержанный планировал забрать из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг для последующего подрыва административного здания одного из энергетических объектов Кубани.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил против подозреваемого уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту) и ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами).

Обвиняемый признал вину и содействует следствию.

Алина Зорина