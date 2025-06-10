В Кисловодске обновили 2 км курортной зоны за 150 млн рублей

Власти Кисловодска завершили благоустройство двухкилометровой пешеходной зоны на трех центральных туристических улицах, потратив на проект около 150 млн руб. из средств курортного сбора. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Кисловодска Фото: администрация Кисловодска

Работы охватили улицы Российскую, Дзержинского и Широкую. В рамках проекта заменили дорожное покрытие и бордюры, установили малые архитектурные формы, автономное освещение и новые остановки общественного транспорта. Также обновили сквер и детскую игровую площадку.

«Постарались создать на этих улицах единый архитектурный ансамбль, подчеркивающий уникальный облик нашего курорта. Благодарю наших туристов за уплату курортного сбора. Подобные проекты безусловно делают наш город еще более комфортным и привлекательным»,— отметил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Николай Аксенов