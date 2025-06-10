В Ростовской области цена на новые автомобили снизилась на 5-22%

В Ростовской области зафиксировали снижение стоимости новых автомобилей. Так, за год цена машины марки Jetour Dashing упала на 21,9%, сообщает пресс-служба Авито Авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что на втором месте оказалась Chery Tiggo 4 Pro. Ее цена упала на 15,3%. Также за этот период снизилась стоимость автомобилей: HAVAL Jolion (- 9,6%), «Москвич 3» (- 8,7%) и HAVAL M6 (- 5,2%).

Среди наиболее востребованных у посетителей платформы автомобилей подешевели несколько марок: Geely (на 16,8%), LADA и Chery (на 9,2% каждая), Jetour (на 9,1%) и JAECOO (на 6,7%).

Мария Хоперская